Opozicija odstop Kozlovičeve pospremila z ostrimi kritikami vlade in premierja

Ljubljana, 27. maja - Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so odstop pravosodne ministrice Lilijane Kozlovič pospremile z ostro kritiko vlade. Za LMŠ in SD je to dokaz, da so bili očitki v predlogu ustavne obtožbe o imenovanju tožilcev upravičeni. Nekateri menijo, da bo imel premier Janez Janša težave pri imenovanju novega ministra, Levica pa vnovič poziva na proteste.