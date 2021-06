Ustanovljeno svetovno združenje voznikov električnih vozil GEVA

Ljubljana, 10. junija - Sedemintrideset zvez voznikov električnih vozil, med njimi tudi Društvo elektromobilnost Slovenija, je ustanovilo svetovno združenje Global EV Drivers Alliance (GEVA). Združenje zbira ter izmenjuje dobre prakse, zamisli in informacije, ki bodo v pomoč in navdih ostalim za pospeševanje električne mobilnosti po svetu, so sporočili iz društva.