Kranju nagrada za najbolj e-mobilnostno mestno občino v državi

Kranj, 22. maja - Kranj je najbolj e-mobilnostna mestna občina v državi, so odločili delegati in strokovna komisija v izboru društva Emobility. Slovenske občine, ki so na področju trajnostnega prometa s poudarkom na e-mobilnosti naredile največ, so razglasili na tretji konferenci o lokalni e-mobilnosti, ki je ta teden potekala na Brdu pri Kranju.