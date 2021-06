Okrogla miza mednarodnega odbora Pisatelji za mir o vlogi pisatelja

Bled, 10. junija - Okrogla miza mednarodnega odbora Pisatelji za mir je v sklopu 53. mednarodnega srečanja pisateljev na Bledu potekala na temo Pisatelj v akciji - protest ali dialog? Govorci so se dotaknili vloge pisatelja v družbi in literature, opozorili so tudi na nevarnost populizma.