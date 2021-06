Vodenje Slovenskega centra Pen prevzema Tanja Tuma

Ljubljana, 7. junija - Vodenje Slovenskega centra Pen prevzema pisateljica, založnica, urednica in publicistka Tanja Tuma. Kot edino kandidatko za predsednico so jo potrdili na današnjem občnem zboru, ki so ga sklicali po odstopu Toneta Peršaka. V letih 2016-2019 je vodila ženski odbor Slovenskega centra Pen Mira, kot predsednica pa se bo zavzemala za vključitev mladih.