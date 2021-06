Srbija po sodbi Mladiću: Sodišče v Haagu regijo oddaljilo od sprave

Beograd, 8. junija - Srbska premierka Ana Brnabić je po današnjem izreku pravnomočne sodbe bivšemu poveljniku sil Republike srbske Ratku Mladiću za vojne zločine v BiH dejala, da je Srbija privržena in da si prizadeva za preiskavo vseh vojnih zločinov in kaznovanje odgovornih, da pa sodišču v Haagu zameri, ker je države in narode v regiji oddaljil od sprave.