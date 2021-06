Uradni Zagreb pozdravil pravnomočno sodbo Mladiću

Zagreb, 8. junija - Hrvaška vlada je pozdravila današnjo sodbo prizivnega senata Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča, s katero so nekdanjemu poveljniku vojske Republike srbske Ratku Mladiću potrdili obsodbo na dosmrtni zapor zaradi zločinov med vojno v BiH. Kot so sporočili, je šlo za dolgo pričakovano sodbo in ocenili, da je izrečena kazen primerna.