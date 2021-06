Policisti na območju Hoč prijeli osumljenca družinskega nasilja

Hoče, 7. junija - Policisti so v soboto popoldne pridržali občana z območja občine Hoče-Slivnica, ki se je več let psihično in fizično znašal nad svojo ženo, ob tem pa njej in njunemu sinu grozil z ubojem, če bi ga zapustila. Osumljenca bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilja v družini in nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem.