Svetina: Vsakršna oblika zlorabe otrok je nesprejemljiva

Ljubljana, 4. junija - Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob današnjem mednarodnem dnevu otrok - žrtev nasilja poudarja, da moramo imeti kot družba ničelno toleranco do nasilja in se zavedati, da je vsakršna oblika zlorabe otrok nesprejemljiva. "Preveč otrok je med nami, ki jim je z nasiljem odvzeto brezskrbno otroštvo in živijo v nenehnem strahu," je opozoril.