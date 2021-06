Finance o informacijskem modeliranju v gradbeništvu (7. 6.)

Ljubljana, 6. junija - Vasilij Krivec v komentarju Kramp, lopata in industrija 4.0 piše o informacijskem modeliranju v gradbeništvu. Ocene inženirjev predvidevajo, da je lahko taka gradnja za pet do sedem odstotkov cenejša od tiste po klasično pripravljenih projektih. S tem bi pri gradbenih delih javnih projektov letos prihranili od 80 do 110 milijonov evrov.