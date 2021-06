Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. in 6. 6.)

Ljubljana, 6. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o pogovoru s predsednikom republike Borutom Pahorjem v oddaji Politično na Televiziji Slovenija. Pisale so tudi o tem, da bo eno prednostnih vprašanj predsedovanja Slovenije svetu EU kibernetska varnost EU in da je po novem vstop v Slovenijo mogoč z negativnih hitrim antigenskim testom.