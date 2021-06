Pahor pozval k združitvi moči za uspešno predsedovanje

Bruselj, 4. junija - Predsednik republike Borut Pahor je danes po obisku pri predsednikih treh ključnih institucij EU v Bruslju vse akterje v Sloveniji pozval, da ob predsedovanju Svetu EU povežejo sile in združijo moči ter okrepijo ugled države v tujini. Od vlade pričakuje, da bo do predsedovanja zagotovila stabilno financiranje STA in imenovala delegirana tožilca.