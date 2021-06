Pahor pričakuje, da bo vlada do predsedovanja rešila vprašanji financiranja STA in evropskih delegiranih tožilcev

Bruselj, 4. junija - Predsednik republike Borut Pahor je danes v Bruslju izrazil pričakovanje, da bo vlada do slovenskega predsedovanja Svetu EU zagotovila stabilno financiranje STA in rešila vprašanje imenovanja evropskih delegiranih tožilcev. Ta problema sta po njegovih besedah rešljiva in predsednik računa na razsodnost vlade.