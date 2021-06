V Ljubljani danes podelitev Plečnikovih odličij za arhitekturne dosežke

Ljubljana, 7. junija - Na vrtu Plečnikove hiše bodo ob 18. uri podelili Plečnikova odličja za leto 2021. Podelili bodo Plečnikovo nagrado ter Plečnikovi medalji za realizacijo in za pomembno delo s področja arhitekturne teorije, kritike in strokovne publicistike ter medalji za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture in študentsko Plečnikovo priznanje.