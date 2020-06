Plečnikova nagrada avtorjem Islamskega versko-kulturnega centra v Ljubljani

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 22. junija - Plečnikovo nagrado za leto 2020 so prejeli Matija Bevk, Vasa J. Perović in Christophe Riss za Islamski versko-kulturni center v Ljubljani. Plečnikove medalje je žirija namenila Roku Žnidaršiču in Žigi Ravnikarju, Tomažu Vugi ter Matevžu Vidmarju Čeliku. Podeljeni sta bili tudi dve študentski Plečnikovi priznanji.