Višje sodišče potrdilo 15-letno zaporno kazen za poskusa umora sosede v občini Osilnica

Ljubljana, 4. junija - Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo sodbo, s katero je bil Jože Šercer iz občine Osilnica zaradi poskusa umora ter posedovanja orožja in streliva obsojen na 15 let in štiri mesece zapora. Njegov zagovornik je napovedal, da bo na vrhovno sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, poročata danes časnika Dnevnik in Večer.