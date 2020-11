Svet24: Obtoženemu poskusa umora sosede v občini Osilnica tudi v ponovljenem sojenju 15 let zapora

Ljubljana, 10. novembra - Sodišče je Jožetu Šercerju iz občine Osilnica za poskus umora sosede z lovsko puško 20. septembra 2018 tudi v ponovljenem sojenju dosodilo 15 let zaporne kazni, zaradi nezakonite posesti orožja pa še dodatnega pol leta. Skupaj mu je izreklo enotno kazen 15 let in štiri mesece zapora, poroča Svet24.