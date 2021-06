V Mariboru trije petki v znamenju jazz glasbe

Maribor, 4. junija - Z večernim koncertom slovenske zasedbe Birds of unknown in hrvaško-slovenskega Borna Pehar 4teta se v Mariboru po enoletnem premoru začenja peti festival Jazz 'ma mlade, ki bo tri petke oživil Židovski trg ter združeval ljubitelje jazz glasbe in umetnosti. Na festivalu se predstavljajo mladi in perspektivni glasbeni umetniki.