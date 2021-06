Mreža centrov RUK z več projekti na meji med umetnostjo in tehnologijo

Trbovlje, 3. junija - Predstavniki mreže centrov RUK so na novinarski konferenci prek zooma predstavili dejavnosti in projekte platform DDT, PiNA in KIBLA, ki delujejo v Trbovljah, na Obali in v Mariboru. Spregovorili so o festivalih IZIS, Speculum Artium in KIBLIX, razstavnem pilotnem projektu VRTN!CA ter umetniških rezidencah in koprodukcijah.