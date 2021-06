V tekmovalnem delu Cannesa pretekli zmagovalci in ljubljenci umetniškega filma

Cannes, 3. junija - Organizatorji mednarodnega filmskega festivala v Cannesu so objavili izbor tekmovalnih filmov, v katerem so pretekli dobitniki zlate palme in ljubljenci umetniškega filma. Med 24 režiserji, ki se bodo med 6. in 17. julijem potegovali za nagrado, so Sean Penn, Nanni Moretti in Jacques Audiard, poroča francoska tiskovna agencija AFP.