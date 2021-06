Film Wesa Andersona za zlato palmo v Cannesu

Cannes, 1. junija - Najnovejši film ameriškega režiserja Wesa Andersona The French Dispatch bodo premierno prikazali v uradnem tekmovalnem delu letošnjega festivalu v Cannesu. V zvezdniški zasedbi filma so Bill Murray, Tilda Swinton, Timothee Chalamet, Adrien Brody, Benicio del Toro in Saoirse Ronan ter francoska igralca Lea Seydoux in Mathieu Amalric.