Na ministrstvu za kulturo zavračajo očitke o pristranskosti strokovne komisije za medije

Ljubljana, 2. junija - Na ministrstvu za kulturo so zavrnili očitke opozicijskih poslancev o pristranskosti in politični neuravnoteženosti strokovne komisije za medije, ki je odločala o medijskem razpisu za sofinanciranje programskih vsebin medijev. Te očitke ocenjujejo kot pritisk politike na neodvisnost strokovnjakov v komisiji, so na ministrstva pojasnili za STA.