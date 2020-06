Na Ptuju bodo sedmič okušali vrhunska mlada vina

Ptuj, 17. junija - Na Ptuju bodo 27. junija z rahlo zamudo zaradi epidemije covida-19 že šestič izpeljali festival vina, kulinarike in umetnosti Salon Sauvignon. Dogodek združuje vinarje, gostince, ljubitelje vina in gurmane ter glasbo, poezijo in likovno umetnost, na njem pa obljubljajo več kot 50 vinarjev, ki bodo letos prišli v glavnem iz Slovenije.