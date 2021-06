Pospešitev prometa med Ljubljano in Kočevjem zavira zastoj pri načrtovanju škofljiške obvoznice

piše Aleš Kocjan

Škofljica/Kočevje, 14. junija - Za pospešitev prometa med Ljubljano in Kočevjem ter naprej do mejnega prehoda Petrina država v okviru 3a razvojne osi predvideva odpravo prometnih zamaškov na obstoječi cesti in gradnjo štirih obvoznic. Zapleta se predvsem pri Škofljici, kjer se po besedah župana Ivana Jordana ministrstvi ne moreta uskladiti o poteku trase.