Med Ljubljano in Kočevjem v pripravi številne dodatne investicije v infrastrukturo

Ljubljana, 21. avgusta - Po modernizaciji kočevske proge, po kateri bo z oktobrom spet stekel tudi potniški promet, so na območju 3a razvojne osi med Ljubljano in Kočevjem oz. mejnim prehodom Petrina v pripravi številne dodatne investicije. Med prvimi se obeta rešitev križanja med cesto in železnico na Škofljici, vlada bo sprostila tudi postopke za škofljiško obvoznico.