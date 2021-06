Prenova gradbeno-prostorske zakonodaje v vladni sprejem

Ljubljana, 6. junija - Vlada bo predloga novega gradbenega zakona in novega zakona o urejanju prostora obravnavala predvidoma v četrtek, je ta teden napovedalo ministrstvo za okolje in prostor. Zakona prenavljajo, ker so ugotovili, da so sedanji postopki preobsežni in časovno zamudni, zaradi česar prihaja tudi do odstopov od projektov, so pojasnili.