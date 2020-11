Ministrstvo po javni obravnavi v dokončno pripravo zakona o urejanju prostora

Ljubljana, 16. novembra - Ministrstvo za okolje in prostor bo podrobno preučilo vse pripombe na osnutek predloga zakona o urejanju prostora, ki so prispele v okviru javne obravnave. Ta se je iztekla 24. oktobra. Na podlagi prispelih pripomb bodo pripravili zakonsko rešitev, ki bo družbeno in prostorsko najbolj sprejemljiva, so sporočili z ministrstva.