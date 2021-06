Znano in neznano o Sloveniji: Po slovenskih cestah bi skoraj obkrožili Zemljo

Ljubljana, 15. junija - Čeprav je Slovenija po površini 153. država na svetu, ima razvejano javno cestno omrežje. To obsega okoli 39.000 kilometrov, s čimer bi lahko skoraj v celoti obkrožili Zemljo po ekvatorju. Pot po najdaljši osi s severovzhoda do jugozahoda oz. iz Goričkega v Piran je dolga okoli 330 kilometrov in bi jo z avtom premagali v dobrih treh urah in pol.