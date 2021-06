Znano in neznano o Sloveniji: Dosegamo vse bolj častitljivo starost

Ljubljana, 10. junija - Slovenci in Slovenke dosegamo vse bolj častitljivo starost. Tako naj bi pri nas živelo okoli 300 ljudi, starih sto ali več let. Pričakovana življenjska doba se zadnjih 30 let daljša; povprečen Slovenec bo dočakal okoli 80 let. Med najstarejšimi je tržaški pisatelj Boris Pahor, ki je za STA razkril nekaj skrivnosti dolgega življenja.