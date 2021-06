Rast kitajskega predelovalnega sektorja potrdila tudi zasebna raziskava

Peking, 1. junija - Potem ko so v ponedeljek rast predelovalnega sektorja na Kitajskem potrdili uradni vladni podatki, jo je danes pokazala tudi raziskava analitskih podjetij IHS Markit in Caixin in Markit. Indeks nabavnih menedžerjev (PMI) se je z aprilskih 51,9 točke v maju zvišal na 52 točk.