Kitajske tovarne aprila z manjšo aktivnostjo

Peking, 30. aprila - Aktivnost v kitajskih tovarnah se je aprila zmanjšala, so pokazali danes objavljeni podatki kitajskega statističnega urada. Indeks nabavnih menedžerjev (PMI) se je aprila znižal na 51,1 točke, kar je 0,8 točke pod marčno vrednostjo. To je posledica globalnega pomanjkanja polprevodnikov in logističnih težav, ki so posledica pandemije covida-19.