Poljak preko Slovenije prevažal šest ilegalnih prebežnikov

Nova Gorica, 31. maja - Policisti specializirane enote za nadzor državne meje so v petek na počivališču Mlake na odseku hitre ceste med Razdrtim in Vipavo ustavili 39-letnega državljana Poljske. Slednji je v tovornem delu avtomobila prevažal več tujcev, ilegalnih prebežnikov. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor, so danes sporočili s PU Nova Gorica.