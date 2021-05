Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. in 30. 5.)

Ljubljana, 30. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o srečanju predsednikov Slovenije, Nemčije in Portugalske na Brdu pri Kranju, kjer so govorili o Evropski uniji in slovenskem predsedovanju Svetu EU. Pisale so tudi o petkovem množičnem protestu v Ljubljani in o obisku predsednika vlade Janeza Janše v Zagrebu na slovesnosti ob hrvaškem dnevu državnosti.