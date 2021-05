Finance o ekomanipulaciji (31. 5.)

Ljubljana, 30. maja - Albina Kenda v komentarju Glejte, kaj delajo, ne le, kaj govorijo, piše o ekomanipulaciji. To je zelena kampanja podjetij, organizacij ali političnih subjektov, ki zbujajo lažni vtis, da so posamezni izdelki do okolja prijazni, ti pa odvračajo pozornost od z njimi povezanih aktivnosti, ki okolju škodujejo. Lažne trditve so povezali v sedem grehov.