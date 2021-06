24 dni do OI - Japonska parlamentarna demokracija s cesarjem

Cesar skupaj s svojo družino živi v palači z ogromnim vrtom v središču Tokia. Za vse veljajo stroga dvorna pravila. Več kot 1000 uradnikov skrbi, da se spoštuje prastare ceremonije, denimo kako se postreže s čajem. Le dvakrat na leto - na svoj rojstni dan in za novo leto 2. januarja - tenno nagovori narod ter za javnost odpre vrata cesarske palače.

Trenutni cesar Naruhito je 126. tenno. Rojstni dan ima 23. februarja in na ta dan je od leta 2020 na Japonskem državni praznik. Pred tem je bil ta zelo priljubljeni praznik na 23. decembra, ko je imel rojstni dan Naruhitov očeta Akihito, ki se je s prestola umaknil aprila 2019.

Cesarjeva potovanja in nastope v javnosti določa vlada. Med njegovimi nalogami so odprtje nove sezone zasedanj zgornjega doma japonskega parlamenta, sprejem diplomatskih pisem tujih diplomatov ter podpisovanje zakonov. Teh pa nima pravice blokirati.

Tenno v slovenščini pomeni božji vladar. Za božanstvo sicer japonski cesar od leta 1945 ne velja več.

Sedanji politični sistem Japonske je bil določen po drugi svetovni vojni in v ustavo zapisan 3. novembra 1946. V skladu s tem je Japonska parlamentarna demokracija. Zakonodajno vejo oblasti predstavlja dvodomni parlament, kabinet pod vodstvom predsednika vlade oblikuje izvršno vejo, sodišča z vrhovnim sodiščem na čelu pa sodno vejo.

Člane parlamenta podobno kot v Slovenijo volijo državljani z volilno pravico. To so vsi Japonci, ki so dopolnili 18 let. Spodnji dom ima 465 sedežev in se ga voli vsaka štiri leta, zgornji pa 242 sedežev in se ga voli za šest let, pri čemer se polovica sedežev zamenja na tri leta.

Trenutno japonsko vlado vodi premier Yoshihide Suga, koalicijo pa sestavljata dve stranki - Liberalnodemokratska stranka (LDP) in budistično usmerjena stranka Komeito. Poleg tega je več strank aktivnih v opoziciji.