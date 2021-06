41 dni do OI - Japonska ena gospodarsko najbolj razvitih držav na svetu

Ljubljana, 12. junija - Japonska je ena od najpomembnejših gospodarskih sil na svetu. Sama premore le malo naravnih bogastev, a njena prednost je, da zna iz na tujem kupljenih surovin izdelati kakovostne končne izdelke. Po japonskih visoko tehnoloških napravah, kot so televizorji, avtomobili in roboti, povprašujejo kupci po vsem svetu.

Japonsko gospodarstvo je bilo za ZDA drugo največje na svetu od leta 1968 do leta 2010, ko ga je prehitela Kitajska. V letu 2020 je bil bruto domači proizvod (BDP) Japonske ocenjen na 4400 milijard evrov. Več kot 126 milijonov prebivalcev uživa visok življenjski standard, BDP na prebivalca je bil lani nekaj pod 35.000 evrov.

S svojo neverjetno gospodarsko oživitvijo iz ruševin druge svetovne vojne je bila Japonska ena prvih azijskih držav, ki se je povzpela po vrednostni verigi od proizvajalke poceni tekstilnih izdelkov do ponudnice visoko tehnoloških naprav in naprednih storitev - panog, ki danes predstavljajo večino japonskega BDP in zaposlujejo večino delovne sile.

Japonski storitveni sektor, vključno s finančnimi storitvami, ima danes izredno pomembno vlogo v domačem gospodarstvu in predstavlja približno 75 odstotkov BDP. Tokijska borza je eno najpomembnejših finančnih središč na svetu.

Danes je Japonska vodilna na svetu v proizvodnji električnih naprav in elektronike, avtomobilov, ladij, obdelovalnih strojev, optičnih naprav in kemikalij. V zadnjih letih pa je nekaj prednosti v predelovalnih dejavnostih odstopila Kitajski in drugim državam, na kar so se japonska podjetja odzvala s selitvijo proizvodnje v države z nizkimi stroški dela.

Pravzaprav velja Japonska v skoraj vseh gospodarskih panogah za eno vodilnih držav na svetu. In predvsem glede tehnološkega razvoja še zdaleč ni dosegla najvišje točke.

Na svetu skoraj ni države, ki bi bila tako tehnološko razvita kot Japonska. Številne inovacije, ki k nam šele prihajajo, so tam že dolgo nekaj povsem običajnega. Eno od takšnih področij so rešitve pametnega doma, drugo pa hoteli, ki jih upravljajo skoraj samo roboti.

Razvoj in proizvodnja robotov, kjer Japonska zaseda vodilno mesto na svetu, velja tudi za eno od najbolj obetavnih področij za prihodnjo gospodarsko rast države. Na Japonskem so denimo razvili humanoidne robote, ki zaznavajo človekova čustva, s tem ko analizirajo mimiko njegovega obraza in ton glasu. Pričakovati je, da se bodo že v bližnji prihodnosti roboti uporabljali na številnih področjih in bodo tako kot v znanstvenofantastičnih filmih živeli skupaj z ljudmi.

A visoka tehnologija pomeni za državo tudi težave. Velika poraba elektrike je mogoča predvsem na račun jedrske energije. Kako nevarno je to lahko, se je izkazalo v potresu spomladi 2011, ko je v Fukushimi prišlo do hude jedrske nesreče.