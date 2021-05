Del opozicije v podporo današnjim protestom, nekateri se jim bodo pridružili

Ljubljana, 28. maja - Večji del opozicijskih strank z ostro kritiko vladne politike podpira današnje proteste v središču Ljubljane. V Levici in LMŠ napovedujejo, da se bodo protestov tudi sami udeležili. V Levici so sicer protestirali tudi proti ograji, ki je že postavljena na Trgu republike. Poslanka NSi Iva Dimic pa je kritična do angažmaja opozicije pri protestih.