Pooblaščena skupina Knovsa zaradi protestov na Sovi

Ljubljana, 28. maja - Pooblaščena skupina parlamentarne komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb (Knovs) je danes v zvezi s protesti opravila obisk na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova) in Generalni policijski upravi (GPU). Po besedah predsednika Knovsa Matjaža Nemca so se želeli prepričati, ali Sova in policija delujeta v skladu s pristojnostmi.