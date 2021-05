V Novi Gorici in Kobaridu odprtje Hitovih igralnic

Nova Gorica, 28. maja - V Hitovih centrih Perla in Park v Novi Gorici ter Aurora v Starem selu pri Kobaridu so po sedmih mesecih začasnega zaprtja danes ob 14. uri sprejeli prve obiskovalce. Skladno z veljavnimi odloki vlade bodo centri poslovali z začasnim urnikom do 22. ure, so sporočili iz novogoriške družbe Hit.