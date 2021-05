Novogoriški Hit v četrtek odpira najmanjšo igralnico na Goriškem

Nova Gorica, 18. maja - Čeprav še konec prejšnjega tedna v novogoriškem Hitu niso vedeli, kdaj bodo lahko odprli igralnice na Goriškem in tudi drugje po Sloveniji, so se danes odločili, da bodo odprli igralni salon Drive-in na mejnem prehodu Vrtojba. To je njihova najmanjša igralnica na Goriškem, ostale bodo ostale še zaprte.