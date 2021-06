45 dni do OI - Naravne znamenitosti Japonske

Ljubljana, 8. junija - Japonska je dežela tisočerih znamenitosti, tako kulturnih, kot naravnih in tehnoloških. Razlike med japonsko in zahodno kulturo že od nekdaj privlačijo radovedneže iz vsega sveta in nič drugače ne bi bilo med olimpijskimi igrami, če vmes ne bi posegla epidemija novega koronavirusa.

Mnogi tako dežele vzhajajočega sonca ne bodo doživeli od blizu, saj bodo za čas iger med 23. julijem in 8. avgustom obiski tujih državljanov prepovedani. Domačini pa si bodo vendarle lahko, če se epidemiološka slika ne poslabša preveč, ogledali boje na športnih prizoriščih, medtem ko bodo naravne znamenitosti bolj kot ne samevale, a ne bodo zaradi tega nič manj veličastne.

Med njimi je zagotovo slovita gora Fuji, ki predstavlja najbolj prepoznavni simbol Japonske. Gre za največjo goro v državi, ki je ob lepem vremenu vidna tudi iz prestolnice več kot 100 km stran. Vsako poletje se na goro Fuji ali pod njeno vznožje poda več kot milijon ljudi kot neke vrste romanje v želji po popolnem sončnem zahodu na že 300 let spečem vulkanu (zadnji izbruh je bil leta 1707).

Sama prestolnica sicer slovi bo barvnem vrvežu noči in tehnološki razvitosti, najbolj znan del mesta pa je cesarska palača v okraju Chiyoda s prelepimi vrtovi in parki. Sama palača je sicer zaprta za javnost, saj v njej še vedno prebiva družina cesarja Akihita, a že sama okolica ponuja idealno priložnost za dolge sprehode ter ogled številnih vrtov, med njimi je najbolj znan park Higashi-Gyoen. Za romantike pa je najbolj priljubljena točka parka most Nijubashi, znan tudi kot "dvojni most" zaradi odseva v vodi.

Japonska nosi tudi opomnike krvave zgodovine. Eden od najbolj obiskanih je Hiroshima ter njegovo spominsko obeležje po opustošenju, ki ga je povzročila ameriška jedrska bomba avgusta 1945 v drugi svetovni vojni. Več kot milijon turistov vsako leto obišče epicenter takratnih grozot, obdan s številnimi spomeniki, muzejem ter slikovnega prikaza tistega usodnega dne.

To so zgolj tri najbolj izpostavljene znamenitosti sicer raznolike Japonske. Med najbolj obiskane sodijo še stari del Kyota, ki ga je vojna vihra povsem obšla in je ohranil obliko vse od prihoda cesarja pred 1000 leti. Priljubljena turistična točka je tudi ogled templja Itsukushima ob otoku Miyajima, ki se klanja vetrovni boginji Susanoo. Veličasten je pogled na tempelj ob plimi, saj se zdi, kot da lebdi na vodi.

Med ostalimi turističnimi točkami najbolj izstopajo še mesto templjev - Nara, grad v Osaki, narodni park Shubu-Sangaku, Atsutin tempelj v osrčju Nagoye ter sloviti starodavni festival v mestu Fukuoka.