Prijeli mariborska tihotapca tobaka iz BiH

Maribor, 28. maja - Mariborski kriminalisti so skupaj s hrvaškimi kolegi razkrinkali kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem cigaret iz Bosne in Hercegovine ter z nezakonitim uvozom, predelavo in prodajo tobaka in drugih tobačnih izdelkov na območju Slovenije, Hrvaške in drugih držav Evropske unije, so sporočili s Policijske uprave Maribor.