Na Hrvaškem prijeli tihotapce tobaka iz BiH v Slovenijo

Zagreb, 26. maja - Hrvaška policija je prijela osem hrvaških državljanov, ki so tihotapili tobak iz Bosne in Hercegovine na Hrvaško in v Slovenijo. Gre za del 13-članske kriminalne skupine, v kateri so bili tudi trije slovenski državljani, ki so za hrvaško pravosodje nedostopni. V operaciji hrvaške policije Nicotiana 4 je sodelovala tudi slovenska finančna uprava.