36 dni do OI - Origami

Ljubljana, 17. junija - Origami je japonska umetnost, ki temelji na prepogibanju papirja v različne like oziroma skulpture. Sama beseda origami je zloženka japonskih besed ori, kar pomeni pregibanje, in kami, kar predstavlja papir oziroma duha in boga. Univerzalno pravilo origamija je: nič škarij in nič lepila.