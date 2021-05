Letošnji mednarodni dan pripadnikov mirovnih misij ZN posvečen mladim, miru in varnosti

New York/Ljubljana, 29. maja - Združeni narodi danes obeležujejo mednarodni dan pripadnikov mirovnih misij ZN. Letošnja obeležitev je posvečena vprašanju mladih, miru in varnosti. Ob tem so v ZN poudarili, da mora svet narediti veliko več, da naslovi njihove potrebe, okrepi njihov glas in zagotovi njihovo prisotnost pri odločanju.