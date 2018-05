Mirovne sile ZN praznujejo 70 let

New York/Ljubljana, 29. maja - Danes je mednarodni dan pripadnikov mirovnih misij ZN. Letos Združeni narodi praznujejo 70. obletnico mirovnih operacij in misij, edinstvenega in dinamičnega instrumenta pomoči državam, ki so jih prizadeli konflikti, na poti k trajnemu miru. V mirovnih operacijah ZN sodeluje tudi Slovenija.