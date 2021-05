Koroški župani o podpori Koroškemu radiu in predstavitvi na Expu

Črna na Koroškem, 27. maja - Svet koroške regije se je danes seznanil z razmerami na Koroškem radiu, potem ko ta na programskem razpisu ministrstva za kulturo letos ni prejel sredstev. Sodelujoči župani so se strinjali, da se pripravi pismo podpore, glede sodelovanja z radiem pa se bodo občine odločale same. Župani so se seznanili tudi z načrti predstavitve regije na Expu.