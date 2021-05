Novomeški rotovž še letos s prenovljenim pročeljem, prizidek bodo porušili

Novo mesto, 27. maja - V Novem mestu se bodo letos lotili prenove pročelja mestne hiše oz. rotovža na Glavnem trgu, hkrati nameravajo porušiti njegov leta 1955 zgrajen in vrsto let prazen prizidek. Skladno s pridobljenem kulturnovarstvenim soglasjem bodo prenovili dvoriščno in ulično pročelje, vsa dela naj bi po oceni Mestne občine Novo mesto stala dobrih 55.000 evrov.