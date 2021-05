Kozinovi zidanici na novomeški Trški gori se obetajo boljši časi

Novo mesto, 20. maja - Ob Kozinovi zidanici na novomeški Trški gori, kjer je pogosto bival in ustvarjal skladatelj Marjan Kozina, so danes Mestna občina Novo mesto in drugi deležniki podpisali pismo o nameri sodelovanja pri projektu Kozinova zidanica - Hiša slovenske glasbe. Več desetletij propadajočo stavbo naj bi sicer prenovili in jo namenili raznovrstni dejavnosti.