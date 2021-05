Razstava v Bruslju med slovenskim predsedovanjem EU potrjena

Bruselj, 27. maja - Potem ko so pred desetimi dnevi v Evropskem parlamentu potrdili odpoved razstave slovenskih umetniških del v Bruslju, ki bi bila na ogled v času predsedovanja Slovenije Svetu EU, so danes z ministrstva za kulturo sporočili, da je razstava potrjena. Kot so zapisali, bo postavljena pod pogoji, kot jih je določil in zahteval minister Vasko Simoniti.